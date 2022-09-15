На одну свалку в карельских лесах стало меньше

Работники карельских лесничеств кроме своих повседневных обязанностей выполняют и другие работы. Например, ликвидируют стихийные свалки мусора, оставленные жителями республики в зеленых зонах.

«Такая работа проводится, конечно, в посильных объемах. Так, сотрудники Медвежьегорского лесничества в понедельник ликвидировали очередную свалку, вывезя из лесного массива близ Лумбушского кладбища 16 мешков мусора»,

- рассказали в миниприроды Карелии.

Стоит отметить, что только в 2022 году им было убрано 45 свалок бытовых отходов. И в канун своего профессионального праздника – Дня работников леса – специалисты напоминают, что мусору в лесу не место, а лучшим подарком для них в этот день станет забота жителей Карелии о природе. Фото: ecology.gov.karelia.ru.