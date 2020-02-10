10 февраля 2020, 11:59
Происшествия

Петрозаводчанина поймали за кражей еды из гипермаркета

За минувшие трое суток вневедомственной охраной пресечено семь попыток хищения товар из торговых точек Карелии

Росгвардейцы рассказали о минувших выходных: выяснилось, что злоумышленники попытались обчистить один из гипермаркетов Петрозаводска дважды.

Первого магазинного вора задержали 8 февраля в четыре утра. Петрозаводчанин 1988 года рождения пытался совершить хищение на сумму 1 742 рубля. Днём 9 февраля в том же торговом заведении задержан мужчина 1961 года рождения, который совершил хищение товара на сумму более 800 рублей.

Сообщается, что за минувшие трое суток вневедомственной охраной пресечено 7 попыток хищения товара. Пострадали сетевые магазины не только в столице Карелии, но и в Беломорске, Олонце, Кондопоге, Сегеже. В отношении задержанных будут применены административные меры.

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
росгвардия
Росгвардейцы
Кража
магазинная кража
новости Карелии