18 марта 2021, 15:31
Петрозаводчанин завоевал «серебро» на всероссийском турнире
Соревнования в Санкт-Петербурге собрали около трехсот спортсменов из разных регионов России
Воспитанник спортшколы олимпийского резерва из Петрозаводска Кирилл Иваньков занял второе место на Всероссийском турнире по спортивной борьбе памяти Виктора Заяева, сообщает городская администрация.
В состязаниях, проходивших в Санкт-Петербурге на ковер вышли более 270 спортсменов из разных регионов России. Почти в каждой весовой категории было по 25-29 участников, но наш спортсмен уступил лишь более опытному борцу из Северной столицы.
Команду петрозаводской спортшколы представляли Обиджон Хажиматов, Кирилл Иваньков и Тимофей Борисенко. Все они тренируются у Натальи Знаменской.
Поздравляем Кирилла и его тренера с достойным результатом.
Фото с сайта городской администрации Петрозаводска