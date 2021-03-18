Петрозаводчанин завоевал «серебро» на всероссийском турнире

Воспитанник спортшколы олимпийского резерва из Петрозаводска Кирилл Иваньков занял второе место на Всероссийском турнире по спортивной борьбе памяти Виктора Заяева, сообщает городская администрация.

В состязаниях, проходивших в Санкт-Петербурге на ковер вышли более 270 спортсменов из разных регионов России. Почти в каждой весовой категории было по 25-29 участников, но наш спортсмен уступил лишь более опытному борцу из Северной столицы.

Команду петрозаводской спортшколы представляли Обиджон Хажиматов, Кирилл Иваньков и Тимофей Борисенко. Все они тренируются у Натальи Знаменской.

Поздравляем Кирилла и его тренера с достойным результатом.

Фото с сайта городской администрации Петрозаводска