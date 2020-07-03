Петрозаводчанин задержан за изготовление взрывчатки в жилом доме

Сотрудники карельского управления ФСБ задержали 41-летнего петрозаводчанина за изготовление взрывчатки и взрывных устройств. Об этом сообщает «ГТРК Карелия». Задержанный пояснил, что осознавал общественную опасность и противоправный характер своих действий. Подпольная лаборатория находилась в одной из квартир. Взрывчатку он производил для продажи и подрыва на территории Петрозаводска. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

Установлено, что задержанный мужчина ранее служил в разведывательных подразделениях Минобороны и длительное время работал в правоохранительных органах, обладая специальными знаниями и навыками по производству взрывных устройств.

По словам оперативного сотрудника УФСБ по РК, с ноября 2018 года по январь 2020 года мужчина изготовил взрывчатые вещества массой около 870 граммов, а также «неокончательное снаряженное самодельное оболочечное взрывное устройство».