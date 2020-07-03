Управляющая компания год подвергала опасности жизни жильцов дома

Жильцы одного из многоквартирных домов пожаловались в прокуратуру Петрозаводска на действия своей управляющей компании, а точнее на ее бездействие. Надзорный орган провел проверку и пришел не к радужному заключению. Ведомство выявило нарушения требований законодательства о безопасности при содержании и эксплуатации внутридомового газового оборудования.

В июле прошлого года в доме были зафиксированы нарушения при эксплуатации внутридомового газового оборудования, также указывалось, что оборудованием можно пользоваться после устранения выявленных нарушений. Однако управляющая компания не приняла мер к устранению опасных недостатков, а продолжила эксплуатировать неисправное газовое оборудование, что создало реальную опасность для жизни и здоровья жильцов дома.

Генеральному директору компании было внесено представление с требованием устранить нарушения. Вдобавок его привлекли к административной ответственности за невыполнение работ по техобслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования и назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

Прокуратура контролирует исполнение требований представления. Управляющая компания проводит работу по устранению нарушений.