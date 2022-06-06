Петрозаводчанин попался на угоне автомобилей ВАЗ и краже самокатов

Личность мужчины, подозреваемого в угонах автомобилей ВАЗ и краже самокатов, удалось по записи с камеры городского наблюдения. Лицо мужчины показалось знакомо одному из полицейских. Оказалось, что несколько лет назад оперативник задерживал за угон похожего мужчину, сообщили в пресс-центре МВД.

Стражи порядка установили местонахождение 27-летнего судимого петрозаводчанина. Причастность к новым преступлениям подтвердилась. В полиции считают, что подозреваемый угнал автомобиль ВАЗ-2105, чтобы просто покататься. Затем он встретил 25-летнего приятеля, тот рассказал, что присмотрел чужую машину ВАЗ-2106.

Автомобиль стоял на одном месте несколько месяцев и показался ему бесхозным. Молодой человек надеялся получить водительские права и ездить на чужом транспорте. Молодые люди договорились похитить его, рассчитывая, что никто не кинется искать машину. Когда дошли до дела, оказалось, что в машине нет аккумулятора. Батарею взяли из «пятерки», которую ранее угнал старший товарищ. По факту кражи автомобиля, совершенного группой лиц, в полиции расследуют уголовное дело.

Также 27-летний горожанин подозревается в трех кражах электросамокатов. Все похищенные самокаты мужчина сбрасывал с моста в реку. Возбуждены уголовные дела. (фото pexels.com, Barbaros Gültekin)