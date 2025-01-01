Петрозаводчанин помогает очищать пляжи Анапы от мазута

Электромонтер из Карелии помогает очищать пляжи Анапы от мазута. Мужчина отправился волонтером в зону ЧС. Об этом рассказали в паблике «ОРЭС-Петрозаводск».

Петрозаводчанин, как и многие другие неравнодушные россияне, помогает очищать Черное море от мазута после аварии с танкерами. Максим Я. решил, что длинные выходные можно провести с пользой, рассказали о своем сотруднике в паблике компании.

Из Анапы мужчина поздравил родной Петрозаводск с Новым годом и пожелал здоровья и счастья, непрерывного энергоснабжения городу.

Из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе был введен ЧС федерального уровня. В море вылилось 3 700 тонн мазута из перевозимых 9 200 тонн. Опасное вещество прибило к берегу, волонтеры спасают животных и птиц, собирают мазут. // фото стопкадр