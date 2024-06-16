Петрозаводчанин откликнулся на персональную скидку и лишился денег

Предложение о персональной скидке при покупке телевизора оказалось уловкой аферистов. Жертва потеряла более девяти тысяч рублей.

52-летний житель столицы Карелии сообщил в полицию об обмане в интернете. Ему на электронку пришло сообщение о персональной скидке при заказе телевизора в магазине бытовой техники. В письме была и ссылка, по которой мужчина перешел. Он ввел реквизиты своей банковской карты, коды, после чего с его счета списали 9 135 рублей, рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Фишинг является популярным способом выуживания денег. Жулики рассылают ссылки на созданные ими же сайты. Потерпевший кликает, вводит реквизиты карты или персональные данные, а жулики воруют деньги. // фото freepik.com