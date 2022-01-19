19 января 2022, 09:09
Петрозаводчанин хотел купить мидии по цене бананов и попался
Росгвардейцы пресекли хищения товаров в гипермаркетах карельской столицы
В ночь на 18 января в двух гипермаркетах Петрозаводска были нажаты тревожные кнопки. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Стражи порядка выяснили, что в одной из торговых точек посетитель пытался выдать один товар за другой. Он взвесил килограмм мидий как килограмм бананов и пытался таким образом расплатиться на кассе.
В другом гипермаркете попались два молодых человека. Один спрятал в карман автомобильный ароматизатор, а второй попытался пронести мимо кассы очиститель инжекторов.
Все злоумышленники были задержаны и переданы полиции для дальнейшего разбирательства. Фото Росгвардии