Автомобиль на большой скорости снес пешехода в Петрозаводске

Сегодня в 7:54 утра в Петрозаводске на улице Ключевой автомобиль сбил пешехода. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как машина на большой скорости снесла человека, пересекавшего проезжую часть. От удара пешеход отлетел.

На месте происшествия работала скорая помощь. Характер травм пострадавшего пока не известен.