Петрозаводчане «совершат путешествие» из каменных ломок до Петербурга

В Национальном музее Карелии 21 марта откроется выставка «Из глубин до небес. Карельский камень в убранстве Исаакиевского собора» (6+).

Камень, который добывали в нашем крае, использовали в отделке собора в Санкт-Петербурге. В этом году Исаакиевский собор отмечает 165-летие со дня освящения.

Гости экспозиции «совершат путешествие» из каменных ломок до Северной столицы. Выставка познакомит посетителей с историей добычи мрамора, шокшинского порфира, гранита и других минералов на территории Карелии для нужд Исаакиевского собора.

Посетители также узнают об условиях функционирования каменных ломок Тивдии, Рускеалы и Белой горы, в том числе, численность рабочих, условия труда, заработок, методы и инструменты, позволявшие обеспечивать выломку пород. Экспозиция будет работать до 25 июня. // фото google.com/maps