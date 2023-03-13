Обладателей премии «Онежская маска» назовут в конце марта

Лауреатов двадцать первой республиканской театральной премии «Онежская маска» назовут 27 марта. Церемония награждения «В гостях у сказки, или Безумное чаепитие» (12+), которая подведет итоги сезона 2021/2022 годов, состоится на сцене Национального театра.

Обладателей премии определят по итогам смотра актерских работ. С 18 по 25 марта в театрах покажут 14 конкурсных спектаклей. В конкурсе участвуют все профессиональные театральные коллективы города: Музыкальный театр Карелии, Национальный театр Карелии, Театр драмы Карелии «Творческая мастерская», негосударственный авторский театр Ad Liberum и Театр кукол Карелии.

Конкурсные работы оценивают в тринадцати номинациях, премию вручают и в специальных номинациях. // фото «Петрозаводск говорит»