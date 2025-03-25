Петрозаводчане предупреждают друг друга о коварных ямах

С приходом весны вскрывается уже ставшая традиционной аномалия. На дорогах, причем которые еще не так давно обновляли, вскрываются провалы, ямы, трещины. Петрозаводчане предупреждают друг друга об опасных дефектах.

Неприятность поджидает будущих жертв на Древлянке, в центре города и за городом.

«Осторожно! Очень глубокая яма при правом повороте с Лесного на Сыктывкарскую (в сторону Попова)»,

- пишут в соцсети «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Шуйское шоссе за городом. Явление активного появления колдобин, колейности, ракушечника, ям. Трасса уже представляет собой полосу препятствий. (Со сходом снега спешит и асфальт?)»

«Яма на нижнем чапаевском кольце под ж/д мостом в сторону Древлянки. Ночью яму оградили - поставили деревянного козла с дор. знаком. Сегодня на 14 час козла и знак кто-то снес в щепки. Щас в этой яме доски, гвозди и дор. знаки. Яму днем плохо видно - яркое солнце, а от моста тень на ней. Будьте осторожны под мостом, держитесь левее!». В комментариях указали, что яму якобы заделывали.

Также подписчики высказали мнение, что если яма появляется не из-за качества асфальта, а из-за основания, водоотведения и по другим причинам, то она будет постоянно появляться.