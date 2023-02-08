Петрозаводчанам приходится карабкаться по лестнице-горке

Петрозаводчанка предложила пользователям сети загадку – найти ступеньки на лестнице возле дома номер 8 на улице Пограничная.

«Кто-нибудь здесь видит ступеньки? А они должны быть... И таких лестниц возле дома N8 по ул. Пограничной две, по одной спускаешься, по другой поднимаешься»,

- написала горожанка в сообществе «Подслушано в Птз».

По ее словам, тем, кто живет в районе Рыбка приходится каждый день карабкаться по этой фантомной лестнице, чтобы дойти до остановки общественного транспорта Авторемзавод, в поликлинику, на почту. Как утверждает автор поста, обращения чиновникам не дали никакого результата. // фото группа «Подслушано в Птз»