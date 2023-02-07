Жители Рабочеостровска в ужасе от воды, которую им привезла 6 февраля водовозка.

Огорченные таким отношением люди записали видео, в котором показали заполненные бочки и емкости водой коричневого цвета. Запись опубликовало сообщество «Подслушано Кемь».

«Посмотрите, какую замечательную нам привезли водичку<…> Скажите, пожалуйста, как такую воду можно пить? В ней даже постирать страшно<…>Что это творится? Вот такую воду нам возят…»

- произносит мужчина.

В комментариях некоторые местные жители стали писать, что им возят такую же воду. Кому-то, правда, повезло меньше. В воде жители разглядели черные ошметки и механическую грязь. Кто-написал, что привезенную воду пришлось вылить.

«Людей за скотов считают», - негодуют местные жители. // фото скриншот