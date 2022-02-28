Петрозаводчан предупредили о невозможности расплачиваться по смартфону

На дверях некоторых сетевых магазинов в Петрозаводске появились объявления, в которых покупателей предупреждают о возможных проблемах при оплате покупок с помощью умных устройств.

В частности, 27 февраля объявления появились в магазинах «Дикси» и «Магнит».

«В связи с возможным сбоем работы сервисов бесконтактной оплаты при помощи смартфона, часов и прочих устройств ApplePay и GooglePay»,

- сказано в объявлении на дверях магазина «Дикси». При этом клиентов просили воспользоваться пластикой картой или наличными. Отдельно подчеркивается, что оплата по карте доступна в полном объеме.

На прошлой неделе стало известно о том, что попавшие под санкции из-за ситуации в Украине банки отключили от сервисов Apple и Google. (фото на главной pixabay.com, tomekwalecki)