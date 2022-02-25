Карты ряда российских банков не будут работать с ApplePay и GooglePay

Карты банков России, которые подпали под санкции, отключили от сервисов GooglePay и ApplePay. Теперь невозможно будет расплачиваться с помощью смартфона, но пластиковые карточки будут функционировать в пределах страны, сообщает Центробанк.

Речь идет о картах ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия». Именно они не будут работать с ApplePay и GooglePay.

В России карточки будут работать, средства клиентов банков на привязанных к ним счетах сохранены и доступны клиентам в любой момент, заявили в Банке России.