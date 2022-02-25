25 февраля 2022, 14:40
Карты ряда российских банков не будут работать с ApplePay и GooglePay
Попавшие под санкции кредитные учреждения отключили от сервисов Apple и Google
Карты банков России, которые подпали под санкции, отключили от сервисов GooglePay и ApplePay. Теперь невозможно будет расплачиваться с помощью смартфона, но пластиковые карточки будут функционировать в пределах страны, сообщает Центробанк.
Речь идет о картах ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия». Именно они не будут работать с ApplePay и GooglePay.
В России карточки будут работать, средства клиентов банков на привязанных к ним счетах сохранены и доступны клиентам в любой момент, заявили в Банке России.
- Стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России, - говорится в сообщении. // Фото: samsonovs / depositphotos.com