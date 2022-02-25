В Минздраве заявили о нормализации ситуации по коронавирусу в России

В последние дни в России фиксируется нормализация ситуации с COVID-19. Об этом на совещании в Совете Федерации сообщил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фирсенко.

«Буквально последние несколько дней мы фиксируем нормализацию ситуации»,

- цитирует политика РИА Новости.

Еще несколько недель назад в России фиксировался существенный подъем заболеваемости, вся нагрузка легла на амбулаторное звено. В некоторых регионах из-за наплыва пациентов в медучреждениях были отмечены очереди.

В Карелии с 22 февраля также фиксируется менее тысячи новых случаев коронавируса. Если 21 февраля в республике было подтверждено 1065 человек, то 22 февраля заболевших было уже 982, 23 февраля – 875, 24 февраля – 847, 25 февраля - 809. (фото pixabay.com, geralt)