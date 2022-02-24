Медик назвал последствия бессимптомного течения Covid-19

Врач общей практики Виктор Лунев рассказал о последствиях бессимптомного течения Covid-19. Слова специалиста приводит издание «Москва 24».

По словам эксперта, последствия перенесенного Covid-19 могут коснуться не только тяжело переболевших пациентов, но и тех, кто не заметил течения болезни. Лунев уточнил, что наиболее характерным признаком, что человек перенес вирус бессимптомно, является постковидный конъюнктивит. Его симптомами являются жжение в глазах, резь и ощущение песка, а также покраснение глазных яблок.

Еще один признак - нарушение вкуса и обоняния. Также в постковиде распространены боли в животе, нарушение сна, памяти и внимания, сопровождаемые хронической усталостью. Фото pixabay.com/Tumisu