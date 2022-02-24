Обновлен список временно закрытых российских аэропортов

Росавиация уточнила список временно закрытых аэропортов юга страны. Работа остановлена в аэропортах: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов).

«Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме»,- уточнили в ведомстве.



Росавиация рекомендовала авиакомпаниям России организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Из-за отмены рейсов даны поручения организовать возврат средств за билеты в полном объеме, либо предоставить возможность перебронировать их на последующие даты или альтернативные маршруты. Фото pixabay.com/Skitterphoto