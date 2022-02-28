За выходные в Петрозаводске поймали 10 нетрезвых водителей

В минувшие выходные в Петрозаводске сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортными средствами 10 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Госавтоинспекции напомнили, что за езду в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. При повторном нарушении наступает уже уголовная ответственность.

Жителей города просят сообщать о пьяных водителях в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44. Фото источника