Петрозаводчан попросили убрать автомобили с 11 улиц

В ночь со вторника на среду в Петрозаводске будут проводиться снегоуборочные работы на 11 улицах. Автовладельцев просят убрать оттуда свой транспорт, передает ГИБДД города.

Снег будут убирать на улицах: Сортавальской, Питкярантской (нечетная сторона), Фролова (нечетная), Балтийской (нечетная), Парфенова (нечетная), Железнодорожной (нечетная), Горького (нечетная), Герцена (четная), Дзержинского (нечетная), Свердлова (нечетная) и на Октябрьском проспекте (нечетная).

Мешающие работе техники транспортные средства будут эвакуированы на специализированную стоянку. // Фото: unsplash.com / Dimitris Chapsoulas