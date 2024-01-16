Как выжить в собачий холод домашним собакам и теплолюбивым котам

Текст: Алина Гапеева

Кошки и собаки точно так же, как и люди, нуждаются в тепле. Особенно в аномальные холода. Жители республики рассказали, как помогают хвостатым друзьям пережить холодное время.

У каждого питомца свое восприятие холода. О том, что животное мерзнет, рассказывает его поведение. Например, собаки начинают трястись, поджимать лапы. Заботливые хозяева стараются помочь домашним питомцам.

Например, у маленького Мартина есть определенные проблемы со здоровьем —– холод песику противопоказан.

«У него есть свой гардеробчик: курточки с капюшоном, кофточки, даже лежаночки с обогревом. Гулять его не выводим. Несмотря на маленькие размеры, он у нас в квартире за главного: командует, кошек по дому гоняет, старается всех построить»,

— рассказала Галина Чуккоева из поселка Эссойла.

Получает порцию заботы от Ольги Никитиной чихуа-хуа по кличке Ричи.

«Ему шесть лет. Гуляет он у нас по режиму: знает свое время, когда должен есть и гулять. У него есть свой гардероб. Когда холодно, я надеваю ему свитерок, который сама связала. Еще у него есть куртка и комбинезоны. Он охотно одевается. После прогулки Ричи смирно ждет, когда ему вымоют лапы. А потом с нетерпением ждет, чтобы я уселась на диван, и обязательно укладывается рядом. Очень любим его!» — рассказала о своем любимце Ольга.

Остро ощущают холода также кошки. В неблагоустроенных домах печь становится любимым местом животного.

«Дома у нас тепло, больше 20 градусов. Тем не менее Мия и Пушок в морозы поселились на теплой русской печке. Выходят только поесть и по нужде (лоток у них дома стоит). На улицу не отпускаем. Пушка от холодов спасает плотная шерсть. Для кошечки я купила обновку. Одежда Мие явно не понравилась. Еле объяснила этой моднице, что шапочка ей очень идет», — смеется жительница Крошнозера.

Спасают от лютого холода подопечных приюта помощи бездомным животным «Право на жизнь» города Медвежьегорска волонтеры.

«Варим каши. Утром кормим запаренными кормами, вечером каша с мясным. Поменяли металлические миски на пластик, чтобы подопечные не травмировали языки. Стараемся подольше выгуливать, чтобы животные больше были в движении. Будки утепленные, заполняем сеном. Несколько раз в день кормим курируемых животных на улице»,

— пояснила Оксана Деревенко.

Волонтеры добавили, что они беспокоятся о тех собаках, которые были выпущены из муниципального приюта Медвежьегорска:

«Не обо всех есть сведения, где они сейчас. Амур пропал почти сразу, хотя его хотели забрать три семьи. Очень жаль собаку».

В отличие от бездомных животных, жизнь удалась у собаки по кличке Хасан, которую спасла от рук живодера Айно Матякова из села Ведлозеро.

«Хасанчик поправился и радуется жизни. Он стал любимцем в нашей семье. Кроме него, у нас еще есть две собаки и три кошки. Морозы все переживают дома. Хасан – парень простой и непосредственный. В отличие от других питомцев, которым отведено в доме отдельное место, он позарился на хозяйский диван. Он у нас любимчик», — поделилась его хозяйка Айно Матякова.

А вот собаке Чуче не повезло. Сейчас волонтеры ищут хорошие руки для нее. Они рассказали, что в середине декабря прошлого года в поселке Труда Медвежьегорска произошел пожар, хозяин Чучи погиб. После его смерти собака жила под сгоревшим домом. Соседи и жители поселка подкармливали ее.

«Но в новогодние праздники в мороз почти -40° кто-то вывез Чучу на трассу за 10 км от города. Там ее увидели проезжавшие мимо люди, замерзшую, голодную, бредущую по дороге, еле передвигающую лапы. Они привезли Чучу в Медвежьегорск на временную передержку. Сейчас мы ищем ей новый дом или долговременную передержку. Чуче примерно 8 лет, спокойная, доверчивая девочка. Хорошо ведет себя в доме, послушная, все понимает», — рассказывают волонтеры.

Но, оказывается, лютый мороз еще не самое тяжелое испытание для домашних животных. Специалисты утверждают, что не столько морозы им страшны, сколько фейерверки.

«В мороз можно сократить прогулку до минимума, а вот под взрывы не угадаешь, когда попадешь. Нет «часа тишины», чтобы вывести собак на улицу. Мы в прошлом году обращались к мэру Петрозаводска Любарскому с просьбой ввести регламент запуска пиротехники в новогодние праздники, обращение поддержало почти 400 владельцев собак. Мэрия отказала, аргументировав это тем, что федеральные законы выше региональных. Хотя я считаю, что администрация города в этом вопросе слукавила. Видимо, есть причины, возможно, чей-то денежный интерес... Когда готовили обращение, собрали по всем возможным источникам статистку за три года по потерянным из-за фейерверков собакам (это не те собаки, с которыми якобы владельцы выходят в новогоднюю ночь). Получилось, что в среднем в Петрозаводске теряется 20 животных за праздники. Я думаю, что вопрос использования пиротехники в новогодние праздники (своеобразный общественный договор о времени, когда владельцы собак могут вывести своих животных на улицу) все равно нужно поднимать», — пояснила общественный инспектор в области обращения с животными Татьяна.

Конечно, хорошо, когда домашние питомцы становятся членами семьи, получают заботу и любовь своих хозяев, но важно создавать условия, чтобы собаки и кошки не убегали куда-то от грохота петард и фейерверков, не терялись, не становились бездомными, чтобы не страдала их психика. Мы же люди, в этом-то мы в силах им помочь... Или у нас для этого не хватает полномочий?// Фото Айны Матяковой, Галины Чуккоевой, Ольги Никитиной, Алины Гапеевой.