15 июля 2020, 07:56
Пешеход перешел на красный оживленную дорогу в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент, произошедший на Перевалке
Во вторник, 14 июля, в 13:54 на улице Чапаева один из пешеходов потрепал нервы водителям. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.
На кадрах видно, как некий мужчина подошел к пешеходному переходу, совмещенному со светофором, немного постоял, а затем уверенно начал движение на красный свет. Автомобилистам пришлось тормозить, чтобы не сбить отчаянного горожанина.
К счастью, мужчине удалось благополучно миновать оживленную магистраль.