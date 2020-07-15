Пешеход перешел на красный оживленную дорогу в Петрозаводске

Во вторник, 14 июля, в 13:54 на улице Чапаева один из пешеходов потрепал нервы водителям. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как некий мужчина подошел к пешеходному переходу, совмещенному со светофором, немного постоял, а затем уверенно начал движение на красный свет. Автомобилистам пришлось тормозить, чтобы не сбить отчаянного горожанина.

К счастью, мужчине удалось благополучно миновать оживленную магистраль.