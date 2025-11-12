Первую сухую победу в сезоне одержали динамовцы из Кондопоги

Хоккейные динамовцы во вторник, 11 ноября, провели в Кондопоге очередной матч регулярного чемпионата МХЛ. Во второй раз подряд наши играли с «АКМ-Юниор» из Тулы.

Напомним, днем ранее гости победили в Ледовом дворце со счетом 2:0. На этот раз МХК «Динамо-Карелия» удалось взять реванш. Единственную шайбу в игре забросил Евгений Новиков. Итог - 1:0 в пользу хозяев.

Эта победа стала шестой в сезоне для карельской команды и первой сухой. «Динамо-Карелия» поднимается на 33-е место в таблице чемпионата.