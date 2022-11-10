Переписка в мессенджерах может стать доказательством в суде

Переписка в мессенджерах стала ключевым доказательством почти в 19% уголовных дел, рассматриваемых в российских судах. К такому заключению пришли эксперты компании экспертиз в сфере информационных технологий и права RTM Group, передает РИА Новости.

В основном дела связаны с перепиской о неких договоренностях. Например, продажа наркотиков, взяточничество, вымогательство. Также переписка применяется в гражданских, особенно семейных спорах, реже – в арбитражных судах.

По наблюдению экспертов, по сравнению с 2020 годом, использование электронной переписки как доказательства в уголовных делах выросло на 20%, а в гражданских делах – более чем на 100%.

Чтобы подготовить переписку для представления в суде, потребуется заключение эксперта, для гражданских процессов подойдет нотариальное заверение. Эксперты заключили, если переписка информативна, то в 99% случаев суд примет ее во внимание. При этом есть требования – должна быть видна дата создания, изменения и форма представления. (фото unsplash.com, Luis Villasmil)