Передел «мусорного рынка» привел к увольнениям в Костомукше

Сотрудники костомукшского предприятия OOO «МСА», которое занимается сбором и транспортировкой твердых коммунальных отходов (ТКО) в Костомукше, получили уведомление о прекращении трудовых договоров с 31 декабря 2022 года. Эта информация появилась поздно вечером 27 декабря в социальных сетях.

Нам удалось созвонится с директором ООО «МСА» Анатолием Михайловым. Он подтвердил эту информацию, но отказался объяснить, в связи с чем руководство предприятия решило прервать трудовые отношения со своими работниками.

Скорее всего это связано с проведенным КЭО (Карельский экологический оператор) аукционом по погрузке, транспортировке и передаче ТКО, в котором не смогли принять участие карельские предприятия. Фактически это означает, что ООО «МСА» занимается вывозом мусора только до конца 2022 года.

Мы подробно рассказывали о том, как московские компании зашли на «мусорный рынок» Карелии, и почему местные предприятия могут оказаться на грани банкротства. Конкурс на уборку мусора в Костомукше выиграла московская компания ООО «Эколайн».

Жители города горняков, где сложилась особенная система сбора отходов без контейнерных площадок и мусорных баков, крайне встревожены перспективой остаться без надежного оператора.

Граждане, которых публично поддержали мэр Костомукши и председатель костомукшского горсовета, категорически против установки в городе контейнеров.

В пресс-службе карельского губернатора жителей Костомукши заверили, что в городе остается «прежний формат сбора мусора».

Как обещания республиканской власти воплотятся в реальность, жители Костомукши увидят сразу после новогодней ночи. Но первые результаты проведенного КЭО аукциона уже очевидны: на костомукшском предприятии вынуждены объявить об увольнениях.