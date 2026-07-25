Перед сделкой с недвижимостью важно получить налоговую консультацию

Новости Петрозаводска и Карелии | Петрозаводск ГОВОРИТ

Новости Петрозаводска и Карелии | Петрозаводск ГОВОРИТ

Бюро налоговых экспертиз 26 апреля приглашает на онлайн‑вебинар, где разберут расчёты, налоговые вычеты и случаи освобождения от НДФЛ при операциях с недвижимостью. Актуально для тех, кто покупает или продаёт недвижимость

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Фото: Бюро налоговых экспертиз