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27 июля 2026
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Маркет

Перед сделкой с недвижимостью важно получить налоговую консультацию

Бюро налоговых экспертиз 26 апреля приглашает на онлайн‑вебинар, где разберут расчёты, налоговые вычеты и случаи освобождения от НДФЛ при операциях с недвижимостью. Актуально для тех, кто покупает или продаёт недвижимость
налоговые консультанты
Фото: Бюро налоговых экспертиз

30 апреля 2026 года истекает срок подачи налоговой декларации по НДФЛ по сделкам в 2025 году. Срок уплаты НДФЛ за 2025 год –до 15 июля 2026 года.

При оформлении сделки важно проверить право на освобождение от налога или заранее заложить в бюджет возможные налоговые расходы.

Планируете купить или продать квартиру, дом или коммерческую недвижимость? Не подписывайте договор, пока не обсудите детали с налоговым консультантом.

26 апреля 2026 года в 14:00 ООО «Бюро налоговых экспертиз» — Региональный офис Палаты налоговых консультантов в Республике Карелия — проведёт онлайн‑вебинар. В программе:

  • какие условия дают освобождение от налога;
  • какая структура сделки обычно выгоднее;
  • как правильно считать расходы и сроки владения, чтобы не переплачивать НДФЛ;
  • как заявить налоговые вычеты и вернуть или зачесть переплаченный налог.

Вера Середа

Спикер: Середа Вера Николаевна — налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов, судебный экономический эксперт.

Запись и вопросы по телефонам: 8142 632637, 89114073123, а также в группе Бюро налоговых экспертиз.

Адрес офиса: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Антикайнена, 38, офис 301-306
Сайт: nalog-expertiza.ru

На правах рекламы. «Бюро налоговых экспертиз», ИНН 1001348709. ERID 

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