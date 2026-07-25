Перед сделкой с недвижимостью важно получить налоговую консультацию

30 апреля 2026 года истекает срок подачи налоговой декларации по НДФЛ по сделкам в 2025 году. Срок уплаты НДФЛ за 2025 год –до 15 июля 2026 года.
При оформлении сделки важно проверить право на освобождение от налога или заранее заложить в бюджет возможные налоговые расходы.
Планируете купить или продать квартиру, дом или коммерческую недвижимость? Не подписывайте договор, пока не обсудите детали с налоговым консультантом.
26 апреля 2026 года в 14:00 ООО «Бюро налоговых экспертиз» — Региональный офис Палаты налоговых консультантов в Республике Карелия — проведёт онлайн‑вебинар. В программе:
- какие условия дают освобождение от налога;
- какая структура сделки обычно выгоднее;
- как правильно считать расходы и сроки владения, чтобы не переплачивать НДФЛ;
- как заявить налоговые вычеты и вернуть или зачесть переплаченный налог.
Спикер: Середа Вера Николаевна — налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов, судебный экономический эксперт.
Запись и вопросы по телефонам: 8142 632637, 89114073123, а также в группе Бюро налоговых экспертиз.
Адрес офиса: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Антикайнена, 38, офис 301-306
Сайт: nalog-expertiza.ru
На правах рекламы. «Бюро налоговых экспертиз», ИНН 1001348709. ERID