Пенсионер повредил чужую машину, занявшую “его” место на стоянке

Пожилой мужчина повредил чужую машину, которая стояла на “его” парковочном месте. Заявление в полицию подала 33-летняя женщина, сообщает МВД Карелии.

Она сообщила, что находилась в гостях у приятельницы на Перевалке, когда услышала звук сработавшей автосигнализации. Выйдя на улицу, она увидела незнакомца, который высказал недовольство тем, как женщина припарковала свой автомобиль. Позднее заявительница обнаружила повреждения на кузове иномарки.

Участковый уполномоченный полиции Петрозаводска изучил видео с камер видеонаблюдения, опросил очевидцев и установил детали произошедшего, а также подозреваемого; им оказался 64-летний петрозаводчанин. Пенсионер, проживающий в этом же доме, вернулся из поездки и не смог припарковать автомобиль на привычном месте. Разозлившись, он, по версии полиции, нанёс несколько ударов по кузову чужого автомобиля и таким образом повредил иномарку.

Согласно проведенному исследованию, ущерб составил почти 50 тысяч рублей. Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества. Максимальное наказание предусматривает до двух лет лишения свободы.