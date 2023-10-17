17 октября 2023, 06:30
Пасмурный день ожидается сегодня в Карелии
В республике 17 октября будет дождливо и холодно
Сегодня, 17 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +3, +5°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, на севере с мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +1, +6°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1+2, переменная облачность, небольшой дождь со снегом.
В Сегеже +1+3, переменная облачность, небольшой дождь со снегом.
В Сортавале +3+5, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»