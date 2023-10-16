16 октября 2023, 19:09
Погода

Антициклон «Вибке» принесет похолодание в Карелию

Ночные температуры в республике уйдут в минус

Антициклон «Вибке» идет в Карелию из Скандинавии. Он принесет в нашу республику похолодание, сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Ночные температуры понизятся до -4+1 градуса. Днем столбики термометров будут показывать -1+4 градуса.

Временами в республике ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Напомним, ранее в Гидрометцентре Карелии рассказали, какой будет начавшаяся неделя. // Фото: freepik.com / Wirestock

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