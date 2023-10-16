Дожди со снегом продолжатся во вторник в Карелии

Завтра, 17 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +3, +5°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, на севере с мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -2, +3°С, днем +1, +6°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1+2, переменная облачность, небольшой дождь со снегом.

В Сегеже +1+3, переменная облачность, небольшой дождь со снегом.

В Сортавале +3+5, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»