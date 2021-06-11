Партия «Новые люди» убирает свалки автопокрышек на улицах города

Использованные покрышки не пришлось долго искать - они громоздились буквально повсюду - рядом с контейнерными площадками, гаражами, у подъездов домов. Один из участников рейда Юрий Кушнир отметил - полностью заполненный двадцатикубовый грузовик сделал две ходки.

"Сегодня мы работаем в моем родном микрорайоне Древлянка, но последующие акции обязательно проведем в других точках Петрозаводска. Это не первый рейд "Новых людей" - прошлый проходил в мае. После того, как мы очистили несколько городских дворов от старых автопокрышек, в группу нашей партии в соцсети Вконтакте стали писать жители других районов столицы Карелии с той же проблемой. Теперь мы собираем информацию и будем планировать новые рейды, чтобы помочь людям в их желании сделать свой город чище"

- рассказывает Юрий Кушнир.

С недобросовестными водителями в регионе идет настоящая борьба. Природоохранное ведомство республики использует фотоловушки. Они помогают фиксировать автовладельцев, выбрасывающих покрышки. Однако этот метод проблемы не решает. С каждым сезоном число стихийных свалок растет.

Собранные покрышки активисты отвозят в пункт приема ПМУП «Автоспецтранс». Сегодня там образовался целый склад старых шин - 400 тонн. В Карелии нет предприятия по переработке ТКО. Его планируют построить и запустить только через три года, в 2024-м. Поэтому сегодня проблема утилизации использованных шин в Карелии стоит остро.

Покрышки - особый вид мусора, так называемого четвертого класса опасности, их нельзя просто выбросить в контейнер у дома, как бытовые отходы. Нарушителю грозит штраф до двух тысяч рублей. Впрочем, участник акции по сбору старых шин Юрий Кушнир на недобросовестных водителей не злится: