Максим Трувалев объяснил, почему молодежь не хочет работать

Депутат Петрозаводского горсовета Максим Трувалев рассказал в новом YouTube-шоу, что молодежь сегодня стремится найти себя и свое призвание, а не просто работать ради работы. Поэтому помощь юным талантам и идейным людям должна стать приоритетом молодежной политики.

Максим Трувалев долгие годы работает в молодежных организациях Республики и не понаслышке знает об актуальных проблемах, с которыми сталкиваются люди его возраста в регионе.

Начинающий политик – один из инициаторов создания новой муниципальной программы по развитию молодежной политики, которая не менялась с 2015 года.

Максим Трувалев объяснил зрителям «Лидероскопа», почему образ современного депутата не вызывает симпатии у молодежи, почему не слушает Ольгу Бузову и Моргенштерна, а также рассказал, чем государство может помочь молодым людям на пути карьерного роста.