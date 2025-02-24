Парочка сняла квартиру на два дня и уехала вместе с чужим телевизором

В Петрозаводске полиция возбудила уголовное дело о краже телевизора из квартиры, сдаваемой посуточно. Владелица жилья сообщила, что пропал телевизор стоимостью 25 тысяч рублей, рассказали в МВД Карелии.

Сотрудники угрозыска установили, что в момент кражи в квартире проживали двое арендаторов — 33-летний мужчина и 23-летняя девушка. Они снимали жилье на два дня, после чего съехали.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемых задержали. Они признались, что похитили телевизор с целью продажи. Устройство было упаковано, вынесено ночью и передано скупщику. Вырученные деньги злоумышленники потратили.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье о краже. Максимальное наказание за такое преступление может достигать пяти лет лишения свободы. // фото: pixabay.com