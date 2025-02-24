Авария на теплосетях в Сегеже оставила без тепла 6 домов и детсад

В понедельник, 24 февраля, в Сегеже произошла авария на воздушных тепловых сетях, в результате чего было отключено теплоснабжение. Об этом сообщила администрация города.

Без отопления остались шесть многоквартирных домов и детский сад № 12. На месте происшествия работает бригада Целлюлозно-бумажного комбината, которая занимается устранением аварии.

Администрация города призвала жителей отнестись к ситуации с пониманием и пообещала оперативно информировать о ходе работ и восстановлении теплоснабжения. // фото: pixabay.com