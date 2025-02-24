24 февраля 2025, 10:19
Происшествия

Авария на теплосетях в Сегеже оставила без тепла 6 домов и детсад

В Сегеже бригада ЦБК устраняет аварию на теплосетях

В понедельник, 24 февраля, в Сегеже произошла авария на воздушных тепловых сетях, в результате чего было отключено теплоснабжение. Об этом сообщила администрация города. 

Без отопления остались шесть многоквартирных домов и детский сад № 12. На месте происшествия работает бригада Целлюлозно-бумажного комбината, которая занимается устранением аварии. 

Администрация города призвала жителей отнестись к ситуации с пониманием и пообещала оперативно информировать о ходе работ и восстановлении теплоснабжения. // фото: pixabay.com

 

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новости Карелии
Сегежа
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теплоснабжение