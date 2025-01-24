Парикмахер назвал самые стильные варианты окрашивания волос

Стильными вариантами окрашивания на этот год будут считаться калифорнийское и венецианское мелирование.

При калифорнийском мелировании парикмахер создает плавные переливы между тремя-пятью оттенками, близкими к основному цвету волос. При венецианском - часть прядей красят в оттенки на два-три тона светлее основного, пояснил стилист-парикмахер Олег Каталин, сообщает «Лента».

Также в моде будет однотонное окрашивание, его советуют выполнять в золотистом или медном цветах, оттенке «карамельный блонд».

В тренде будет балаяж – техника осветления, при которой создается мягкая градация цвета: от более темных волос ближе к прикорневой зоне, к более светлым на кончиках. // фото unsplash.com