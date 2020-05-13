Парфенчиков рассказал, ремонт каких дорог идет в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях рассказал ремонт каких дорог ведется в Карелии.

На региональных трассах вовсю идут ремонтные работы. Приступить к ним раньше, чем обычно, позволила ранняя весна.

По его словам, рабочие карельской компании «ПСК Строитель» сейчас ведут ремонт участков автодороги «Петрозаводск – Суоярви». Они уже заменили четыре водопропускных трубы, на отрезке с 59-го по 70-й километры сняли старое покрытие, уложили выравнивающий и верхний слои асфальта. Обновление этой дороги продолжим и в следующем году.

Также в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» идет ремонт улиц и в Петрозаводске. Подрядная организация «АБЗ-Дорстрой» приступила к асфальтированию Муезерской улицы, на набережной Варкауса выполняется замена бортового камня на тротуаре. Ранее эта же компания выполнила ремонт дорожного покрытия на улице Гвардейской.

Продолжается ремонт трассы «Шуйская – Гирвас», где ведется замена водопропускных труб, фрезерование старого асфальтобетона, а также дороги «Олонец – Питкяранта – Леппясилта»: здесь так же выполняется укладка труб, фрезеровка старого покрытия. Кроме того идет монтаж систем наружного освещения вдоль региональных дорог в поселках Видлица и Салми.

Напомним, только в рамках нацпроекта «БКАД» в этом году обновится более 140 километров республиканских и муниципальных дорог. Предусмотрен ремонт участков трасс «Кола» – Калевала – Лонка», «Олонец – Верховье», «Подъезд к поселку Дорожников», а также участков дороги «Крошнозеро – Эссойла». На средства национального проекта дорожники приведут в порядок 19 километров улиц в Петрозаводске и более трех километров – в Кондопоге.