Парфенчиков призвал жителей республики соблюдать противопожарный режим

7 августа Артур Парфенчиков проверил ход ликвидации лесного пожара в Хаапалампинском сельском поселении. Вчера вечером в районе урочища Хяркяля из-за человеческого фактора возникло опасное возгорание в районе болот, недалеко от дач местных жителей.

Были сконцентрированы силы авиалесоохраны и МЧС, помощь оказывали добровольцы, был сформирован резервный отряд из сотрудников Сортавальской администрации. Мы видим, что сейчас уже пожар фактически локализован, идет ликвидация, открытого огня нет,

– отметил Артур Парфенчиков в своем телеграм-канале.

В настоящее время все очаги возгораний в Сортавальском округе потушены.



Руководитель региона призвал жителей и гостей республики быть осторожными в обращении с открытым огнем и соблюдать установленный противопожарный режим.

Пожароопасная обстановка в Карелии стабилизируется, но все еще остается достаточно напряженной. За прошедшие две недели с учетом аномальной жары произошло 136 пожаров из 170, возникших с начала пожароопасного сезона. Ситуация осложняется тем, что значительное количество таких пожаров возникло в труднодоступных местах,

– сказал Артур Парфенчиков.

В ходе рабочей проездки руководитель региона проверил условия работы и отдыха специалистов авиалесоохраны, дислоцирующихся в Сортавальском округе, и поблагодарил всех принимающих участие в борьбе со стихией.

Местные жители оказывают всяческую поддержку нашим сотрудникам авиалесоохраны, в том числе в питании и обеспечении водой. Спасибо всем, кто принимает сегодня посильное участие в ликвидации последствий столь сложной пожароопасной обстановки. Я уверен, что именно так мы справимся с проблемными периодами нашего карельского лета,

– отметил Артур Парфенчиков.

Напомним, что на территории Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение открытого огня запрещено на всей территории республики. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 40 тыс. рублей, юридическим лицам – от 600 тыс. рублей.



Во избежание ухудшения лесопожарной обстановки Минприроды Карелии продлило режим ограничения пребывания граждан в лесах до 18 августа.



Сообщить о лесном пожаре можно по бесплатному круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны: +7 (8142) 55-55-80.

Фото: скрин с видео А.Парфенчикова