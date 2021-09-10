Памятник оружейнику Гаскойну установили в центре Петрозаводска

Памятник оружейнику Чарльзу Гаскойну установили на проспекте Карла Маркса в столице Карелии. Правда, скульптуру шотландского инженера-металлурга еще торжественно не открыли, горожане подсматривают за ней через забор. Снимки опубликовал паблик «Живой Петрозаводск».

«На пр. Карла Маркса наконец-то появился памятник Чарльзу (Карлу) Гаскойну. Взглянуть на него пока можно через забор»,

- говорится в подписи к фотографиям.

Место для будущего памятника заранее благоустроили. Фигуру Гаскойна и сопутствующие элементы отлили на заводе.

Для справки: Гаскойн в 1786 году, в возрасте 47 лет, приехал в Россию в сопровождении, другого шотландца, уже находившегося на русской службе. На Олонецкие заводы прибыл в сентябре 1786 года и начал перестройку находящегося в Петрозаводске Александровского пушечно-литейного завода. В том же году ему удалось пустить в действие одну из доменных печей при помощи новой цилиндрической раздувальной машины, и отлить из воздушных печей первую чугунную пушку. Гаскойн восстановил Кончезерский завод, но неудачно. В 1793 году завод сгорел, после еще одной реконструкции в 1801 году был остановлен.

С 1786 по 1803 год Гаскойн был начальником Олонецких горных заводов в Карелии, проживал в Петрозаводске. Организовал и непосредственно руководил масонской ложей в состав которой входили все наиболее заметные чиновники-иностранцы Олонецких горных заводов, а также англичане-мастеровые, прибывшие в Петрозаводск с Гаскойном. В 1805 году заболел, уехал в Санкт-Петербург, скончался в 1806 году в Колпине. По завещанию, тело было перевезено в Петрозаводск и похоронено на Немецком кладбище у лютеранской кирки, ныне не существующей. Могила была уничтожена в 1930-х годах.

В Петрозаводске именем Гаскойна названа улица, на доме №5 по улице Фридриха Энгельса установлена мемориальная доска.