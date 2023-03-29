Памятник Антикайнену предложили установить в Сортавале

Памятник Тойво Антикайнену могут установить в столице Северного Приладожья.

Эскиз представили 29 марта на заседании Общественного совета по социально-экономическому развитию Сортавальского района, где рассматривали предложения по установке памятников на территории поселения. Автор эскиза - архитектор Мария Соловатова.

В прошлом году в Сортавале открыли памятник императору Александру I. Скульптура императора выполнена из бронзы и латуни. Самодержец устремил взор в сторону озера и острова Валаам.

Также в городе предлагают установить памятник великому князю Ярославу Всеволодовичу к юбилею крещения карелов. // фото паблик администрации Сортавальского поселения