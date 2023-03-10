Крестителя карелов князя Ярослава запечатлят в монументе

К 2027 году – юбилею крещения карелов – митрополит Константин предложил установить памятник великому князю Ярославу Всеволодовичу, сообщает пресс-служба Петрозаводской епархии.

К 800-летию планируется подготовить масштабные изменения. В списке – установка в Сортавале монумента крестителю карелов князю Ярославу. Кроме того, сейчас идет активная работа по включению его в список Карельских святых. В правительстве республики призвали муниципальные власти прорабатывать возможные идеи для празднования духовно-исторического события.

Напомним, ранее министерство культуры РФ подготовило план мероприятий по празднованию круглой даты. Их планируют проводить в течение двух лет - с 2025 по 2027 год. На подготовку и реализацию выделено 174 млн рублей. Также к этому времени в епархии планирует возвести храм Всех Святых в земле Карельской просиявших, возвести две часовни в Куркиеки и Петрозаводске и создать духовно-просветительский центр в Медвежьегорске. / Фото: vk.com/pravkarelia.