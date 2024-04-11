Озвучены планы по строительству жилья в Карелии

В Карелии продолжают строить 46 многоквартирных домов, 23 (в том числе 8 блокированных) из них планируют ввести в эксплуатацию до конца года. Об этом в соцсети рассказал министр строительства и ЖКХ Виктор Россыпнов.

По итогам первого квартала в республике введено в эксплуатацию более 97 тыс.кв. м. Это четыре многоквартирных дома, 5 блокированных и 675 индивидуальных домов.

По проекту комплексного развития территории расселят десять аварийных домов на улицах Северная, Шотмана. Затем проект будут реализовывать на Древлянской набережной. // фото «Петрозаводск говорит»