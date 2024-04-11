Русло Неглинки собираются расчистить по новому президентскому проекту

Работы по расчистке реки Неглинка могут включить в новый президентский проект. Он направлен на оздоровление водных объектов. Минприроды Карелии уже получило одобрение Росводресурсов, сообщили в ведомстве.

По словам министра природных ресурсов и экологии Янины Свидской, Неглинку в 2021 и 2022 годах уже расчищали, но этого недостаточно. Тогда привели в порядок больше трех километров русла. Но еще остались сильно загрязненные места, ситуацию осложняет мусор, который из-за течения перемещается по реке.

– Чтобы расчистить реку полностью, нужны серьезные денежные средства, поэтому решили проработать возможность включения работ на Неглинке в новый президентский проект. И вот, на первом этапе обсуждений наше предложение Росводоресурсы поддержали – предварительно одобрено выделение 30 млн рублей,

- заявила министр.

Федеральный проект начнется в 2025 году, в это же время начнут разрабатывать проектную документацию. В планах - включить в нее всю протяженность реки от ее истока в Прионежском районе. // фото: Янина Свидская/ВКонтакте