Овощи и фрукты заметно подешевели в России

За неделю с 3 по 9 августа в России заметно подешевели овощи. Об этом сообщает Росстат.

Существенней всего снизились цены на морковь - на 8,8%. Помидоры подешевели на 5,1%, огурцы - на 4,9%, картофель - на 4,7%, репчатый лук - на 0,3%, а яблоки - на 0,2%.

Цены на куриные яйца снизились на 0,8%. При этом сметана подорожала на 0,5%, говядина и свинина - на 0,4%, баранина и вермишель - на 0,3%, подсолнечное масло - на 0,2%, куриное мясо и сахар - на 0,1%. Фото pixabay.com/Couleur