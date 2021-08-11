Российскому олимпийскому чемпиону подарили миллион долларов

Чемпион Олимпиады в Токио Абдулрашид Садулаев получил миллион долларов за победу на Играх от депутата Госдумы Магомеда Гаджиева. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на страницу борца в Instagram.

«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня за победу на Олимпиаде в Токио. Также без внимания не остался мой тренер Шамиль Омаров», - рассказал борец.

В Токио Садулаев победил в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 97 килограммов. Это уже второе золото Олимпийских Игр для российского борца. Свою первую медаль он выиграл в Рио в 2016 году. Фото pixabay.com/Maklay62