“Отвертку в ухо”: житель Карелии всерьез напугал собутыльников

В отделение полиции по Лоухскому району обратился 21-летний местный житель. Мужчина сообщил, что он и его знакомая стали жертвами преступления.

Как сообщает МВД Карелии, инцидент произошел в конце января. Молодой человек проводил время в компании 51-летнего ранее судимого приятеля и его 41-летней сожительницы. В ходе застолья между хозяином квартиры и подругой разыгрался конфликт, и молодой гость заступился за женщину.

Тогда его хозяин жилья взял в руку отвёртку и сообщил, что если противник не замолчит, то инструмент окажется у него в ухе. Женщина попыталась успокоить агрессора. Однако тот разозлился ещё больше и высказал угрозу убийством и в ее адрес.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за угрозу убийством — лишение свободы на срок до двух лет.