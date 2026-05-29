Отсрочка от армии: советы юриста, как оформить документы

Если вы призывник, но у вас беременная жена или двое детей, вы ухаживаете за больной мамой, вы студент-очник или аспирант, вы работник IT-сферы… Поможет разобраться в нюансах опытный юрист Марат Самсонов.

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает отсрочку от армии. Отсрочка - это временное освобождение от службы в армии, которое можно получить на время обучения в вузе и колледже, в связи с семейными обстоятельствами или по состоянию здоровья.

В частности, отсрочка полагается призывникам, которые на момент 18-летия еще учатся в школе, студентам-очникам, аспирантам, депутатам, если у призывника двое и более детей, отцам-одиночкам, если на попечении призывника находятся больные и пожилые родственники и др.

Каждое основание имеет свои особенности.

Марат Самсонов - юрист по призывным спорам - помогает призывникам Петрозаводска и Карелии в отстаивании их прав и законных интересов.

Как написал Марат Самсонов на своей странице в соцсетях, тема отсрочки в армию актуальна и вызывает интерес у жителей нашей республики. Поэтому юрист решил дать советы, куда обращаться и что делать в случае, если призывнику полагается отсрочка:

- Итак, вопрос: как отсрочить призыв в армию до следующего призыва? По моему глубокому убеждению, заявительный порядок обращения в военкомат и призывную комиссию никто не отменял. Почему-то бытует мнение, что призывника вызывают в военкомат, он приходит, дальше его крутят-вертят, изучают, как муху под микроскопом, после чего выдают вердикт, какова его дальнейшая судьба. Мы с такой постановкой вопроса не согласны. У призывника есть права на те или иные отсрочки (ст. 24 Закона О Военной службе и воинской обязанности), которые он имеет право реализовывать в ходе взаимодействия с призывной комиссией.

Если у призывника есть право на отсрочку, не надо ждать, пока случится призыв, а надо заявить об этом заранее. Ваше право должно быть реализовано. Заявить можно как путем подачи соответствующей бумаги, так и путем устного обращения в адрес призывной комиссии на заседании призывной комиссии. В ряде случаев, например, студентам в ВУЗе, призывная, как правило, сама дает отсрочку, но иногда этого может и не произойти.

В случае отказа вам в праве на отсрочку, надо решение призывной комиссии обжаловать в суде или вышестоящую призывную комиссию.

В случае отказа вам в праве на отсрочку, надо решение призывной комиссии обжаловать в суде или вышестоящую призывную комиссию.

На правах рекламы. Самсонов Марат Сергеевич, ИНН 100102120719