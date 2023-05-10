10 мая 2023, 12:52
Отопительный сезон завершится на этой неделе в Сортавале
Дату, когда батареи в домах начнут остывать, назвали в администрации столицы Северного Приладожья
Власти столицы Северного Приладожья назвали дату окончания отопительного сезона.
Батареи в Сортавале начнут остывать с пятницы, 12 мая. Об этом сообщается в паблике администрации поселения.
В Петрозаводске батареи в домах все еще греют. Глава столицы Карелии 10 мая обратился в Минстрой с просьбой завершить отопительный сезон в городе в связи с приходом «настоящей весны».