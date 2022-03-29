Открывается сезон любительского бега и скандинавской ходьбы

9 апреля в Петрозаводске состоится традиционное открытие сезона для любителей бега и скандинавской ходьбы. Ы этом году фан-забег на 1961 метр будет посвящен Дню космонавтики.

Старт соревнований будет дан в 11:00 у отеля Cosmos на набережной Онежского озера. Регистрация как взрослых, так и детей уже началась. https://forms.yandex.ru/u/6234ebc3d674958744aca9e2/

Как сообщили организаторы, у участников мероприятия будет возможность поддержать благотворительные акции. Для это будет достаточно принести с собой гречу и рис для собак приютов Петрозаводска. Также будет организован сбор средств для поддержки спорта в сельской местности по программе. Фото: pixabay.com/ru.